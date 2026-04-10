Главная / Общество /

Глава МЧС прибыл в Чечню для осмотра пострадавших от наводнений районов

Ведомости

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков прибыл в Чечню, чтобы координировать работу по ликвидации последствий наводнений. Об этом сообщило возглавляемое им ведомство.

Глава региона Рамзан Кадыров встретил главу МЧС России в аэропорту Грозного. На встрече также присутствовали премьер-министр Чечни Магомед Даудов и начальник регионального подразделения МЧС Алихан Цакаев.

Куренков и Кадыров планируют провести координационное совещание, где темами обсуждения станут ликвидация последствий подтоплений, а также мероприятия, направленные на всестороннюю помощь жителям Чечни.

Кадыров также сообщил, что вместе с Куренковым в республику прибыли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

9 апреля в Дагестане и Чечне повысили уровень режима чрезвычайной ситуации (ЧС) с регионального до федерального. Куренков говорил, что главы республик должны оперативно оценить нанесенный ущерб, наладить постоянное информирование граждан о мерах поддержки и разработать планы восстановления жилья и социально значимых объектов.

