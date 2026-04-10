Кравцов: в 75 детских лагерях проведут масштабную модернизацию
Участниками программы по модернизации детских лагерей стали 75 организаций из 44 регионов России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Уверен, в детских лагерях по всей стране будет организован яркий, насыщенный и интересный детский отдых, а каждый ребенок сможет развиваться, играть и заниматься спортом в безопасной и поддерживающей среде», – сказал он.
Министр напомнил, что в 2026 г. впервые предусмотрен капитальный ремонт спортивных залов и инфраструктуры для дополнительного образования в лагерях. Особое внимание руководство уделило кадровому обеспечению. Вожатых готовят при поддержке МПГУ, который стал единым координационным центром подготовки.
Кравцов также анонсировал, что в апреле на базе Всероссийского детского центра «Океан» организуют мероприятия Всероссийской школы руководителей детских лагерей. На них специалисты смогут обменяться практиками и изучить современные управленческие решения в сфере детского отдыха.
17 февраля «Ведомости» писали, что российские регионы получат право устанавливать типовые правила нахождения на территории организаций отдыха детей и их оздоровления, а также ответственность за их нарушения. Сейчас такие правила устанавливают сами детские лагеря. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.