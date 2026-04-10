МЧС сообщило о ликвидации открытого возгорания на складе во Владикавказе
Пожарные ликвидировали открытое возгорание на складе с пиротехникой во Владикавказе, сообщает МЧС России.
«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», – сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).
Разбор завалов на месте ЧП прервали из-за риска обрушения здания, работы будут возобновлены утром 11 апреля.
10 апреля во Владикавказе произошел взрыв на складе с последующим пожаром. В результате происшествия погибли два человека, еще 14 пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).