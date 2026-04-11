Во Владикавказе спасатели возобновили разбор завалов на месте взрыва
Работы по разбору завалов на месте взрыва возобновили во Владикавказе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его словам, спасатели приступили к разбору конструкций с 7:00. На месте также работают специалисты коммунальных служб, а все действия координирует оперативный штаб.\
10 апреля во Владикавказе произошел взрыв на складе с последующим пожаром. В результате происшествия погибли два человека, еще 14 пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Разбор завалов на месте ЧП прерывали из-за риска обрушения здания.