В Дагестане остаются подтопленными свыше 500 домов

В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводков. Аномальные осадки начались 25 марта из-за циклона над Каспийским морем. Только за 30 марта в регионе выпало три месячные нормы осадков. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в результате наводнений в Дагестане погибли шесть человек.