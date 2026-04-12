В Дагестане остаются подтопленными свыше 500 домов
В семи населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков дорог. Об этом сообщает ГУ МЧС России.
«В 16 пунктах временного размещения находятся 523 человека, в том числе 173 ребенка», – сообщили в ведомстве.
Помощь пострадавшим оказывается по нескольким направлениям: психологическую поддержку ведут специалисты МЧС России и РСЧС, экстренные службы республики работают без перерыва. Сотрудники МЧС России проводят дезинфекцию и санитарную обработку. Для расчистки и вывоза мусора используется инженерная техника.
В Чечне паводковая вода ушла, подтоплений жилых домов и приусадебных участков нет. Работает комиссия, оценивающая нанесенный ущерб.
Для устранения последствий непогоды на Северном Кавказе задействовано свыше 3300 специалистов и 700 единиц техники, в том числе авиация МЧС России.
В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводков. Аномальные осадки начались 25 марта из-за циклона над Каспийским морем. Только за 30 марта в регионе выпало три месячные нормы осадков. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в результате наводнений в Дагестане погибли шесть человек.
В начале недели в 10 населенных пунктах Дагестана были подтопленными свыше 2000 домов и приусадебных участков.