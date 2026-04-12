В России приняли ГОСТ на ИИ-оценку сонливости водителей
Росстандарт принял новый ГОСТ для мониторинга состояния водителей с помощью ИИ, пишет «РИА Новости». Системы должны в том числе выявлять сонливость и усталость.
ГОСТ начнет действовать с 15 июня 2026 г.
Оценка состояния водителя производится через анализ физиологических, поведенческих и внешних контекстных факторов с применением компьютерного зрения, биометрических датчиков и ИИ. В документе указано, что прогнозирование должно включать краткосрочные изменения: утомление, снижение внимания, стресс, засыпание. Для этого системы отслеживают частоту и длительность зевоты, наклоны головы, мимику (напряженность или расслабленность), а также анализируют темп речи, интонацию и автоматически распознают звуки зевков и вздохов.
Полученные данные, как объясняется в стандарте, используются для адаптации систем активной безопасности и управления транспортным средством.
Госстандарты в России регулируют продукты питания, предметы гардероба, оснащение офисов, написание адресов, бизнес- и технопарки, а также распространяются на живых существ, например, собак-поводырей. В последние годы в России также разработаны стандарты для мобильных приложений и способов аутентификации.