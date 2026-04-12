В России приняли ГОСТ на ИИ-оценку сонливости водителей

Оценка состояния водителя производится через анализ физиологических, поведенческих и внешних контекстных факторов с применением компьютерного зрения, биометрических датчиков и ИИ. В документе указано, что прогнозирование должно включать краткосрочные изменения: утомление, снижение внимания, стресс, засыпание. Для этого системы отслеживают частоту и длительность зевоты, наклоны головы, мимику (напряженность или расслабленность), а также анализируют темп речи, интонацию и автоматически распознают звуки зевков и вздохов.