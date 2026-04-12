Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России приняли ГОСТ на ИИ-оценку сонливости водителей

Ведомости

Росстандарт принял новый ГОСТ для мониторинга состояния водителей с помощью ИИ, пишет «РИА Новости». Системы должны в том числе выявлять сонливость и усталость.

ГОСТ начнет действовать с 15 июня 2026 г.

Оценка состояния водителя производится через анализ физиологических, поведенческих и внешних контекстных факторов с применением компьютерного зрения, биометрических датчиков и ИИ. В документе указано, что прогнозирование должно включать краткосрочные изменения: утомление, снижение внимания, стресс, засыпание. Для этого системы отслеживают частоту и длительность зевоты, наклоны головы, мимику (напряженность или расслабленность), а также анализируют темп речи, интонацию и автоматически распознают звуки зевков и вздохов.

Полученные данные, как объясняется в стандарте, используются для адаптации систем активной безопасности и управления транспортным средством.

Госстандарты в России регулируют продукты питания, предметы гардероба, оснащение офисов, написание адресов, бизнес- и технопарки, а также распространяются на живых существ, например, собак-поводырей. В последние годы в России также разработаны стандарты для мобильных приложений и способов аутентификации.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте