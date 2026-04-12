Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В пасхальную ночь в России прошло более 12 700 богослужений

Ведомости

Более 12 700 торжественных богослужений и крестных ходов прошло в свыше чем в 7400 населенных пунктов во время празднования православной Пасхи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По всей России 44 100 сотрудников органов внутренних дел обеспечивали порядок в местах проведения торжеств. В работе также задействовались военные Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности. За счет принятых мер правонарушений не произошло.

12 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Он отметил, что торжество объединяет граждан вокруг вековых традиций и духовных ценностей.

В пасхальную ночь Путин посетил службу в московском храме Христа Спасителя. Вместе с ним на ночное богослужение прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Среди присутствовавших также были курсанты Московского суворовского военного училища.

Президент России и патриарх Кирилл подарили друг другу пасхальные яйца. Патриарх поблагодарил Путина за помощь в передаче Церкви Владимирской и Донской икон Божией матери из Третьяковской галереи. Глава государства поклоном ответил на эти слова благодарности. Иконы выставлены в храме Христа Спасителя.

