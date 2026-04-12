В пасхальную ночь в России прошло более 12 700 богослужений
Более 12 700 торжественных богослужений и крестных ходов прошло в свыше чем в 7400 населенных пунктов во время празднования православной Пасхи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По всей России 44 100 сотрудников органов внутренних дел обеспечивали порядок в местах проведения торжеств. В работе также задействовались военные Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности. За счет принятых мер правонарушений не произошло.
12 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Он отметил, что торжество объединяет граждан вокруг вековых традиций и духовных ценностей.
В пасхальную ночь Путин посетил службу в московском храме Христа Спасителя. Вместе с ним на ночное богослужение прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Среди присутствовавших также были курсанты Московского суворовского военного училища.
Президент России и патриарх Кирилл подарили друг другу пасхальные яйца. Патриарх поблагодарил Путина за помощь в передаче Церкви Владимирской и Донской икон Божией матери из Третьяковской галереи. Глава государства поклоном ответил на эти слова благодарности. Иконы выставлены в храме Христа Спасителя.