Выжившие на Камчатке туристы держали шатер на ветру шесть часов
Туристы, выжившие на Авачинском перевале на Камчатке, больше шести часов удерживали палатку от ветра, сообщила семейная пара Федоровых, которая участвовала в походе, в Telegram-канале «Спутники по жизни».
«Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше шести часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице. Мы физически пострадали не так сильно, но морально это…» – написали туристы.
Группа находилась в походе по природному парку Налычево в Елизовском округе. Туристы должны были завершить путь 10–11 апреля. При этом 3 апреля между ними произошел конфликт, группа разделилась. Два человека погибли. Региональный министр по ЧС Сергей Лебедев отмечал, что причиной стало «пренебрежение элементарными правилами безопасности».
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).