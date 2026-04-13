Общество

Выжившие на Камчатке туристы держали шатер на ветру шесть часов

Ведомости

Туристы, выжившие на Авачинском перевале на Камчатке, больше шести часов удерживали палатку от ветра, сообщила семейная пара Федоровых, которая участвовала в походе, в Telegram-канале «Спутники по жизни».

«Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше шести часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице. Мы физически пострадали не так сильно, но морально это…» – написали туристы.

Группа находилась в походе по природному парку Налычево в Елизовском округе. Туристы должны были завершить путь 10–11 апреля. При этом 3 апреля между ними произошел конфликт, группа разделилась. Два человека погибли. Региональный министр по ЧС Сергей Лебедев отмечал, что причиной стало «пренебрежение элементарными правилами безопасности».

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). 

