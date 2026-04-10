СК возбудил дело после гибели двух туристов на Камчатке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух туристов на Камчатке. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным следствия, группа из девяти человек разделилась у реки Шумной. Двое остались на месте, а семь участников без палатки и спутникового телефона направились в сторону Авачинского перевала, после чего пропали.

«В ходе поисковых мероприятий обнаружены тела двух туристов без признаков жизни», – уточнили в СК. Местонахождение остальных пятерых установлено, они живы.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Следователи проводят необходимые процессуальные действия для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

По информации МЧС Камчатского края, группа с конца марта находилась в походе по природному парку Налычево в Елизовском округе. Маршрут начинался с Пиначевского кордона и должен был завершиться 10–11 апреля. 3 апреля участники разделились после конфликта. Связь с основной частью группы была потеряна. Поисковую операцию осложняли погодные условия – сильный ветер и метель. 10 апреля спасатели обнаружили туристов, к месту был направлен вертолет МЧС.

Как сообщал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, все участники группы были приезжими. Погибли два человека 2001 и 2003 годов рождения. По его словам, причиной трагедии стало «пренебрежение элементарными правилами безопасности».

