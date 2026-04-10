СК возбудил дело после гибели двух туристов на Камчатке

По информации МЧС Камчатского края, группа с конца марта находилась в походе по природному парку Налычево в Елизовском округе. Маршрут начинался с Пиначевского кордона и должен был завершиться 10–11 апреля. 3 апреля участники разделились после конфликта. Связь с основной частью группы была потеряна. Поисковую операцию осложняли погодные условия – сильный ветер и метель. 10 апреля спасатели обнаружили туристов, к месту был направлен вертолет МЧС.