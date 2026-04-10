Министр по ЧС на Камчатке назвал причину гибели пропавших туристов

10 апреля сигнал о происшествии поступил от координатора тургруппы, которая с конца марта находилась в походе по природному парку Налычево в Елизовском округе. Они должны были завершить маршрут 10–11 апреля. 3 апреля группа разделилась после конфликта. Семь человек продолжили маршрут в сторону Авачинского перевала без средств связи, ночуя в домиках на кордонах. Связь с ними была потеряна.