Министр по ЧС на Камчатке назвал причину гибели пропавших туристов
Причиной гибели двоих участников туристической группы, поиски которой велись на Камчатке, стало пренебрежение правилами безопасности. Об этом сообщил региональный министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.
«Двоих погибших также вывезут. Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности», – написал он.
По словам Лебедева, один из погибших получил обморожения. Пятеро туристов остаются на базе у подножья Авачинского вулкана, их доставили спасатели и волонтер. Еще двое выживших, которые продолжали следовать выбранным маршрутом, вышли в Пиначево.
Он напомнил, что и в этой ситуации туристов помогла найти заблаговременная регистрация.
10 апреля сигнал о происшествии поступил от координатора тургруппы, которая с конца марта находилась в походе по природному парку Налычево в Елизовском округе. Они должны были завершить маршрут 10–11 апреля. 3 апреля группа разделилась после конфликта. Семь человек продолжили маршрут в сторону Авачинского перевала без средств связи, ночуя в домиках на кордонах. Связь с ними была потеряна.