Что известно о пропавшей туристической группе на Камчатке

Что известно о пропавшей туристической группе на КамчаткеДва человека погибли
Двое участников туристической группы, отправившейся в поход на Камчатке, погибли. Еще пятеро живы, но получили сильные обморожения. Поисковые работы завершены. Об этом сообщило краевое правительство в Max.
По данным МЧС Камчатского края, сигнал о происшествии поступил от координатора зарегистрированной группы, которая с конца марта находилась в походе по природному парку Налычево в Елизовском округе.
Изначально в составе группы было девять человек. Они вышли с Пиначевского кордона и должны были завершить маршрут 10–11 апреля. 3 апреля группа разделилась после конфликта. Семь человек продолжили маршрут в сторону Авачинского перевала без средств связи, ночуя в домиках на кордонах. Двое участников из второй части группы выходили на связь 6 апреля и сообщали, что у них все в порядке.
Связь с основной частью группы была потеряна. По информации спасателей, 8 апреля в районе их пути наблюдались сильный ветер и пурга. Поиски были осложнены низовой метелью.
10 апреля министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что спасатели обнаружили часть пропавших туристов, среди них есть погибшие. «Спасательная операция продолжается. Координаты получены», – написал он.
К месту обнаружения группы был направлен вертолет МЧС. По уточненным данным спасателей, удалось обнаружить живыми пять членов пропавшей группы. Их предстоит эвакуировать с маршрута. Еще два человека обнаружены погибшими.
Следственными органами СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту исчезновения группы туристов, двое из которых обнаружены мертвыми. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).
По предварительным данным следователей, на маршруте у реки Шумная группа разделилась: двое остались на кордоне, а семеро граждан без палатки и спутникового телефона продолжили движение в сторону Авачинского перевала и пропали. В ходе поисков обнаружены тела двух туристов без признаков жизни, местонахождение еще пятерых установлено – они живы. Следователи и криминалисты проводят процессуальные действия для установления причин и обстоятельств трагедии.
Лебедев сообщил о завершении спасательной операции, в ходе которой судьба всех девятерых членов зарегистрированной туристической группы была установлена. По его словам, все туристы – приезжие. Погибшие – два человека 2001 и 2003 годов рождения, один с обморожениями. Пять человек находятся на базе у подножия Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели и волонтеры.
Лебедев отметил, что двое погибших также будут вывезены. Причиной трагедии, по его словам, стало «пренебрежение элементарными правилами безопасности». Он также напомнил о необходимости регистрации тургрупп, которая в этот раз снова спасла жизни людей, и поблагодарил спасателей, работников парка и волонтеров за их грамотные действия.