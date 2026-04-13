В Муроме число пострадавших от кишечной инфекции выросло до 677 человек
В Муроме Владимирской области пострадавшими от вспышки кишечной инфекции числятся уже 677 человек, в том числе 318 детей. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева.
573 жителям помощь оказали амбулаторно, среди них 272 ребенка. Норовирус обнаружили только в 36 случаях, в остальных пробах выявили острую кишечную инфекцию.
Жители региона, заразившиеся инфекцией, сейчас находятся в состоянии средней тяжести. Выписались из медучреждений после госпитализации уже 46 пациентов.
10 апреля было известно о 375 пострадавших (188 детях и 187 взрослых). Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Виновным может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Больных также вакцинировали от гепатита А. Заразившиеся сообщали, что симптомы инфекции появились после того, как выпили воду из родника.