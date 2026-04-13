Экс-сенатора Савельева приговорили к 10 годам за подготовку убийства
Суд приговорил бывшего сенатора Дмитрия Савельева к 10 годам лишения свободы по делу об организации приготовления к убийству. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Савельев признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), его соучастник Сергей Дюков – по ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству).
Следствием и судом установлено, что в августе 2023 г. в Москве Савельев из личной неприязни к предпринимателю Сергею Ионову поручил своему знакомому Юрию Нефедову организовать его убийство за денежное вознаграждение. Нефедов, в свою очередь, начал поиск исполнителя и привлек к этому своего троюродного брата Сергея Дюкова.
По данным следствия, преступление планировалось совершить в исправительном учреждении, где Ионов отбывал наказание. Савельев передал Нефедову $100 000 на организацию убийства. 16 марта 2024 г. Нефедову сообщили о якобы совершенном убийстве и предоставили поддельную справку о смерти Ионова. После этого Савельев передал оставшуюся часть денежных средств. Нефедов был задержан при попытке передать бывшему сотруднику УФСИН $45 000.
Приговором суда Савельеву назначено 10 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, а также лишение трех государственных наград. Дюков получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и ограничением свободы сроком на два года.
14 января Одинцовский суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры РФ также взыскал с Савельева в доход государства более 609 млн руб. Эти средства были получены бывшим сенатором из незаконных источников. По уголовному делу, связанному с покушением, Савельев находится под стражей с лета 2024 г.