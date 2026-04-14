Главная / Общество /

ФСБ задержала в Москве бойца ВСУ, который готовил теракт против военного

Ведомости

ФСБ задержала троих человек, которые участвовали в подготовке теракта против высокопоставленного силовика. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

Теракт предотвратили 2 апреля, взрыв должен был произойти возле бизнес-центра в Москве. Задержан украинский военнослужащий, которого направила в столицу РФ СБУ. Он должен был подорвать заминированный электроскутер. Также были задержаны граждане Молдавии и России.

«Установлено, что гражданин Украины является военнослужащим ВСУ, принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. В марте 2025 г. завербован СБУ и направлен в Москву для проведения разведки и совершения убийства военнослужащего», – сообщили в ФСБ.

Гражданин Молдавии организовал для СБУ онлайн-трансляцию. Россиянин вел видеосъемку места парковки электроскутера.

Исполнители теракта замаскировали бомбу под пауэрбанк. В ФСБ отметили, что подрыв устройства должен был произойти дистанционно и мог привести к большому количеству жертв. В бомбу также были спрятаны поражающие элементы в виде болтов и гаек. Уголовное дело было возбуждено по статьям о незаконном хранении и сбыте оружия «с дальнейшей квалификацией» по ч. 2 ст. 30, ст. 205 (приготовление к совершению теракта).

Подобная схема подрыва стала основной при покушении на начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. 17 декабря 2024 г. он и его помощник погибли при взрыве в жилом комплексе в юго-восточной части Москвы. В январе 2026 г. сообщалось, что компоненты самодельного взрывного устройства, которое использовали исполнители убийства, были направлены в Москву из Варшавы под видом строительных материалов.

Новости СМИ2
