Число пострадавших от кишечной инфекции в Муроме увеличилось до 679 человек
Количество пострадавших от острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области увеличилось с 677 до 679 человек, сообщило правительство региона.
В стационарах лечатся 67 пациентов, в том числе 26 детей. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Медики оказали помощь амбулаторно 558 жителям региона. Кроме того, 158 пострадавших были вакцинированы против вирусного гепатита А. Еще 30 несовершеннолетних прошли процесс введения в организм фагов – естественных врагов бактерий, которые помогают бороться с ними.
Правительство Владимирской области уточнило, что специалисты исследовали около 230 проб воды «на всех этапах водоподготовки». Эта работа еще продолжается. В Муроме проводят обеззараживание водопроводных сетей. Жителям посоветовали пить только кипяченую воду.
13 апреля и. о. министра здравоохранения Владимирской области Нелли Зиновьева сообщала о 677 пострадавших (318 из них – дети). По ее данным, норовирус обнаружили только в 36 случаях, в остальных пробах выявили острую кишечную инфекцию.
10 апреля следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Виновным может грозить лишение свободы на срок до двух лет.