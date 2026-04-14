Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Число пострадавших от кишечной инфекции в Муроме увеличилось до 679 человек

Ведомости

Количество пострадавших от острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области увеличилось с 677 до 679 человек, сообщило правительство региона.

В стационарах лечатся 67 пациентов, в том числе 26 детей. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Медики оказали помощь амбулаторно 558 жителям региона. Кроме того, 158 пострадавших были вакцинированы против вирусного гепатита А. Еще 30 несовершеннолетних прошли процесс введения в организм фагов – естественных врагов бактерий, которые помогают бороться с ними.

Правительство Владимирской области уточнило, что специалисты исследовали около 230 проб воды «на всех этапах водоподготовки». Эта работа еще продолжается. В Муроме проводят обеззараживание водопроводных сетей. Жителям посоветовали пить только кипяченую воду.

13 апреля и. о. министра здравоохранения Владимирской области Нелли Зиновьева сообщала о 677 пострадавших (318 из них – дети). По ее данным, норовирус обнаружили только в 36 случаях, в остальных пробах выявили острую кишечную инфекцию.

10 апреля следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Виновным может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её