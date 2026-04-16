В Санкт-Петербурге задержали одного из кураторов нападения на женщину в Москве
В Санкт-Петербурге задержали куратора, который помогал в организации нападения на женщину на Строгинском бульваре в Москве, сообщил Следственный комитет России.
«В рамках проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории города Санкт-Петербурга установлен и задержан один из кураторов курьеров, задействованных в процессе совершения преступления», – говорится в сообщении.
По данным следствия, напавший на женщину житель Москвы около месяца был под влиянием мошенников. Он считал, что принимает участие в секретной операции правоохранителей. Обвиняемый пришел в квартиру погибшей с болгаркой, ломом и кувалдой, там находилась ее 16-летняя дочь. Аферисты обманули девушку, она впустила нападавшего.
Когда мать вернулась в квартиру, мужчина набросился на нее, как этого требовали кураторы. Он нанес множественные удары руками, а затем не менее двух ударов ножом. Женщина скончалась на месте. Затем обвиняемый похитил более $2000 из сейфа и выбросил их в окно вместе с другими ценностями.