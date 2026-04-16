Дагестан выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при сходе лавины
Властям Дагестана поручено направить выплаты в размере 1 млн руб. семьям женщины и пограничника, которые погибли в снежных завалах после схода лавины в горах. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов, передает его пресс-служба.
«Я вчера дал поручение по выплате семье погибшей женщины 1 млн руб., это вне тех выплат, которые положены по федеральному законодательству. По пограничнику: он у нас задачи выполнял, нашу границу охранял, нужно тоже из фонда «Все вместе» миллион передать семье помимо тех выплат, которые военнослужащим положены», – сказал губернатор во время заседания оперштаба по ликвидации последствий ЧС в регионе.
13 апреля управление МЧС по Дагестану сообщило, что часть села Шайтли оказалась под снегом. Тогда из-под лавины вытащили ребенка, а женщину медикам спасти не удалось. 15 апреля было обнаружено тело пограничника, который пропал в результате схода снега.