Фадеев удивился, что в эксперименте с оценками за поведение нет старшеклассников

Чаще всего учителей в школах оскорбляют старшеклассники, поэтому удивительно, что они не участвовали в апробации оценки поведения, заявил ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«К введению оценки поведения надо очень серьезно отнестись. И вопрос: а как же в старших классах? И те безобразники, которые оскорбляют учителей, нападают на учителей – и таких роликов полно в интернете – в основном они как раз в старших классах», – сказал он.

Руководитель СПЧ также поддержал предложение Минпросвещения отложить внедрение оценки на следующий год. По его мнению, пока методика оценивания не решает проблемы защиты учителя.

15 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что оценки за поведение в школах в рамках апробации будут выставляться с 1-го по 8-й класс. В рамках 2026/27 учебного года оценивать поведение школьников будут в 10 школах каждого региона России. С 2027/28 учебного года модель введут повсеместно. При этом окончательное решение о формате оценки примут по итогам пробного года.

16 января Минпросвещения подготовило проект приказа о введении в школах оценок за поведение. Проект предусматривает возможность выставления оценок за соблюдение правил внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях и норм поведения в образовательных учреждениях.

