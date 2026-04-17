Экс-топ-менеджер «Роснано» арестован по делу об особо крупном мошенничестве
«Суд удовлетворил ходатайство следствия», – уточнили в инстанции, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным правоохранительных органов, дело связано с продажей долей госкорпорации в компании «Акрилан». До этого по этому делу были арестованы гендиректор компании Олег Кузин и руководитель юридического отдела Татьяна Шадеева.
Изначально расследование велось во Владимирской области, однако в июне 2025 г. материалы передали в Следственный департамент МВД.
3 апреля также сообщалось, что суд частично удовлетворил иск «Роснано» к экс-руководителю Анатолию Чубайсу и шести бывшим топ-менеджерам о взыскании на сумму 3,892 млрд руб. и $20,45 млн. Претензии связаны с проектом Plastic Logic по разработке гибких планшетов для школьников, который не достиг заявленных целей.