Экс-топ-менеджер «Роснано» арестован по делу об особо крупном мошенничестве

3 апреля также сообщалось, что суд частично удовлетворил иск «Роснано» к экс-руководителю Анатолию Чубайсу и шести бывшим топ-менеджерам о взыскании на сумму 3,892 млрд руб. и $20,45 млн. Претензии связаны с проектом Plastic Logic по разработке гибких планшетов для школьников, который не достиг заявленных целей.