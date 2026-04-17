Володин: россияне против сокращения расстояния от школ до табачных точек
Большинство россиян выступают против сокращения расстояния между образовательными учреждениями и точками продажи табака. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на результаты опроса, проведенного в его канале в Max.
«62% высказались против сокращения расстояния от школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций до точек продажи табачной продукции. За – 31%, все равно – 7%», – отметил он.
По словам Володина, в комментариях участники опроса указывали на риски для здоровья детей и выступали за ужесточение ограничений. Некоторые, напротив, предлагали увеличить минимальную дистанцию и ввести дополнительные меры.
Он подчеркнул, что при принятии решения депутаты парламента будут учитывать мнения граждан.
16 апреля Володин сообщал о поправке ко второму чтению законопроекта о лицензировании табачной продукции. Она предусматривает расчет расстояния между школами и торговыми точками с учетом искусственных преград. Сейчас минимальная дистанция составляет не менее 100 м по прямой, однако принятие такой нормы может фактически сократить это расстояние.