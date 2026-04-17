Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Володин: россияне против сокращения расстояния от школ до табачных точек

Ведомости

Большинство россиян выступают против сокращения расстояния между образовательными учреждениями и точками продажи табака. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на результаты опроса, проведенного в его канале в Max.

«62% высказались против сокращения расстояния от школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций до точек продажи табачной продукции. За – 31%, все равно – 7%», – отметил он.

По словам Володина, в комментариях участники опроса указывали на риски для здоровья детей и выступали за ужесточение ограничений. Некоторые, напротив, предлагали увеличить минимальную дистанцию и ввести дополнительные меры.

Он подчеркнул, что при принятии решения депутаты парламента будут учитывать мнения граждан.

16 апреля Володин сообщал о поправке ко второму чтению законопроекта о лицензировании табачной продукции. Она предусматривает расчет расстояния между школами и торговыми точками с учетом искусственных преград. Сейчас минимальная дистанция составляет не менее 100 м по прямой, однако принятие такой нормы может фактически сократить это расстояние.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте