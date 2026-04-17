Кабмин увеличил сроки записи к врачу на «Госуслугах»
На «Госуслугах» стала доступна запись на прием к врачу за более длительный срок, на дату, которая превышает установленные сроки ожидания оказания медпомощи. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на постановление правительства.
Таким образом записаться можно и на проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований. Порядок приема гражданина, который выбрал такую дату, и предельные сроки записи устанавливаются в территориальных программах государственных гарантий, уточняется в документе.
16 апреля «Ведомости» обратили внимание, что приложение «Госуслуги» перестало работать с включенным VPN. На этой неделе ряд сервисов начали ограничивать доступ пользователям с включенным VPN. Это происходит на фоне требований Минцифры и Роскомнадзора.
21 января стало известно, что к врачу можно записаться и через национальный мессенджер Мах с помощью чат-бота или мини-приложения. Внедрение сервиса проходило при поддержке Минздрава РФ.