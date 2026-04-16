Технологии

«Госуслуги» перестали открываться с VPN

Приложение «Госуслуги» перестало работать с включенным VPN, обратили внимание «Ведомости».

При попытке зайти в сервис появляется уведомление: «Для корректной работы приложения отключите VPN. Доступ ограничен по соображениям безопасности».

На этой неделе ряд сервисов начал ограничивать доступ пользователям с включенным VPN. Это происходит на фоне требований Минцифры и Роскомнадзора. Министр цифрового развития Максут Шадаев признавался в марте, что перед ведомством поставлена задача снизить использование VPN в России.

Как говорил «Ведомостям» один из собеседников из компании, входящей в «белые списки», в случае неисполнения ограничений доступа с включенным VPN сервисы могут быть исключены из этих списков.

РБК писал, что около 20 телеком-компаний подписали мораторий на расширение зарубежных каналов связи с Минцифры. Среди участников совещания, по данным РБК, были МТС, «Вымпелком» («Билайн»), «Т2 Мобайл» (Т2), ММТС-9 (MSK-IX), «Транстелеком», «Уфанет», «Раском» и др.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?