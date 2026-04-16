«Госуслуги» перестали открываться с VPN
Приложение «Госуслуги» перестало работать с включенным VPN, обратили внимание «Ведомости».
При попытке зайти в сервис появляется уведомление: «Для корректной работы приложения отключите VPN. Доступ ограничен по соображениям безопасности».
На этой неделе ряд сервисов начал ограничивать доступ пользователям с включенным VPN. Это происходит на фоне требований Минцифры и Роскомнадзора. Министр цифрового развития Максут Шадаев признавался в марте, что перед ведомством поставлена задача снизить использование VPN в России.
Как говорил «Ведомостям» один из собеседников из компании, входящей в «белые списки», в случае неисполнения ограничений доступа с включенным VPN сервисы могут быть исключены из этих списков.