Общество

Минздрав планирует увеличить число процедур ЭКО на 15% в 2026 году

Ведомости

В России планируется нарастить количество процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на 15% в 2026 г. в сравнении с результатом 2025 г., сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Параллельно расширяем доступность ЭКО – эта цифра на 15% превышает уровень 2025 г. Впервые погружено предимплантационное тестирование. И еще один важнейший шаг – введена программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных», – сказал он.

В феврале президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Владислав Корсак сообщал, что примерно 600 000 россиян родилось с помощью процедуры ЭКО с момента начала ее применения в стране в 1986 г. В 2016 г. у населения также появилась возможность получить бесплатное лечение бесплодия с использованием ЭКО по ОМС. В базовую программу вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) также входит криоконсервация эмбрионов и их перенос.

