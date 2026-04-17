Минздрав планирует увеличить число процедур ЭКО на 15% в 2026 году

В феврале президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Владислав Корсак сообщал, что примерно 600 000 россиян родилось с помощью процедуры ЭКО с момента начала ее применения в стране в 1986 г. В 2016 г. у населения также появилась возможность получить бесплатное лечение бесплодия с использованием ЭКО по ОМС. В базовую программу вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) также входит криоконсервация эмбрионов и их перенос.