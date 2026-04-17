Соцфонд назвал топ регионов по числу самозанятых с правом на оплату больничного
Топ российских регионов по числу самозанятых с правом на оплачиваемый больничный составляют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом сообщили в Соцфонде РФ.
В рейтинг также попали Ленинградская, Свердловская, Челябинская и Нижегородская области. На все эти регионы приходится свыше 30% всех участников эксперимента.
Составленный топ отражает распределение регионов по численности самих самозанятых, уточнили в Соцфонде. Чем их больше, тем больше участников программы в субъекте. При этом, чем дальше от верхних позиций, тем меньше работает соответствующее правило. Челябинская область в этом случае находится за пределами первой десятки по количеству зарегистрированных самозанятых.
В декабре 2025 г. был подписан закон, который предусматривает проведение эксперимента по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование. Он продлится с 1 января 2026 г. до 31 декабря 2028 г. Через такие выплаты самозанятые смогут оформлять оплачиваемый больничный и декретные выплаты. Отмечается, что размер пособий будет зависеть от стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов.
Право на оплату больничного появится после шести месяцев уплаты взносов. Есть два варианта страховых взносов в Соцфонд: 1344 руб. и 1920 руб. в месяц. При взносе в 1344 руб. страховая сумма составит до 35 000 руб. за полный месяц, при взносе в 1920 руб. – до 50 000 руб.