Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова еще на полгода
Симоновский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на шесть месяцев в преддверии рассмотрения его второго уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.
Суд также продлил на полгода срок ареста имущества, которое было изъято у бывшего замглавы Минобороны. Адвокат Иванова Мурад Мусаев заявил «РИА Новости», что имущество было обращено в доход государства еще в декабре 2025 г., оно не принадлежит его клиенту «ни де-юре, ни де-факто».
Иванов занимал пост замминистра обороны с мая 2016 г. О его увольнении было объявлено 20 июня 2024 г.
1 июля 2025 г. Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн руб. по делу о растрате при закупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».
Позднее ему также вменили получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах 28 марта сообщал, что Иванов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве по второму уголовному делу. Взамен следствие может переквалифицировать обвинения на злоупотребление полномочиями. Собеседник издания уточнил, что Иванов и его защита ознакомились с материалами дела, включающего эпизоды получения взяток в особо крупном размере, отмывания средств и незаконного хранения оружия.