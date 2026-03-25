ТАСС: Тимур Иванов заключил сделку со следствием по делу о коррупции
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве по второму уголовному делу. Взамен следствие может переквалифицировать обвинения на злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник издания уточнил, что Иванов и его защита ознакомились с материалами дела, включающего эпизоды получения взяток в особо крупном размере, отмывания средств и незаконного хранения оружия.
«Обвиняемый подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с условием, что вмененные ему преступления следствие квалифицирует как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)», – сказал собеседник агентства.
Иванов занимал пост замминистра обороны с мая 2016 г. О его увольнении было объявлено 20 июня 2024 г.
1 июля 2025 г. Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу 100 млн руб. по делу о растрате при закупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».
Позднее ему также вменили получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина.
24 марта стало известно, что с Иванова начали взыскание более 4 млрд руб. Судебные приставы возбудили три исполнительных производства, включая задолженность за электроэнергию в размере 44 000 руб. Общая сумма требований превышает 4 млрд руб.