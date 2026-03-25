Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Общество /

ТАСС: Тимур Иванов заключил сделку со следствием по делу о коррупции

Ведомости

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве по второму уголовному делу. Взамен следствие может переквалифицировать обвинения на злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания уточнил, что Иванов и его защита ознакомились с материалами дела, включающего эпизоды получения взяток в особо крупном размере, отмывания средств и незаконного хранения оружия.

«Обвиняемый подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с условием, что вмененные ему преступления следствие квалифицирует как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)», – сказал собеседник агентства.

Тимуру Иванову не разрешили заключить контракт с Минобороны РФ

Общество

Иванов занимал пост замминистра обороны с мая 2016 г. О его увольнении было объявлено 20 июня 2024 г.

1 июля 2025 г. Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу 100 млн руб. по делу о растрате при закупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».

Позднее ему также вменили получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина.

24 марта стало известно, что с Иванова начали взыскание более 4 млрд руб. Судебные приставы возбудили три исполнительных производства, включая задолженность за электроэнергию в размере 44 000 руб. Общая сумма требований превышает 4 млрд руб.

