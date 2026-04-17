Экс-замгубернатора Кубани Миньковой предъявили новое обвинение

Ведомости

Бывшему заместителю губернатора Краснодарского края Анне Миньковой предъявлено новое обвинение в отмывании денежных средств, следует из картотеки Ленинского районного суда Краснодара.

Дело возбуждено по ч. 4 п. «б» ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества в особо крупном размере). Судебное заседание назначено на 20 апреля.

8 апреля суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество Миньковой и ее родственников. По данным суда, активы оформлялись на близких родственников, чтобы скрыть источники средств и избежать декларирования. В общей сложности речь идет о 21 объекте движимого и недвижимого имущества. Их первоначальная стоимость оценена более чем в 110,6 млн руб., рыночная – в 338,6 млн руб. Часть активов была продана.

Еще в феврале Генеральная прокуратура РФ заявляла о намерении взыскать с Миньковой и ее родственников свыше 330 млн руб. по делу о коррупции. Минькова, курировавшая социальный блок в регионе, покинула свой пост в октябре 2025 г., заявив, что приняла самостоятельно это «продиктованное личными убеждениями» решение.

