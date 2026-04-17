Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги
В аэропорту Калуги введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает ведомство. С ночи 17 апреля ограничения действовали в авиагаванях Санкт-Петербурга («Пулково»), Череповца, Ярославля, Калининграда и Владимира.
Минобороны сообщало, что ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 62 украинских БПЛА над регионами страны. Ведомство отмечало, что атаки были отражены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Новгородской областями, а также над Крымом.