Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги

Минобороны сообщало, что ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 62 украинских БПЛА над регионами страны. Ведомство отмечало, что атаки были отражены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Новгородской областями, а также над Крымом.