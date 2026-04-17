Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги

В аэропорту Калуги введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает ведомство. С ночи 17 апреля ограничения действовали в авиагаванях Санкт-Петербурга («Пулково»), Череповца, Ярославля, Калининграда и Владимира.

Минобороны сообщало, что ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 62 украинских БПЛА над регионами страны. Ведомство отмечало, что атаки были отражены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Новгородской областями, а также над Крымом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь