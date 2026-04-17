Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация.
По данным ведомства, в связи с ограничениями возможны корректировки в расписании рейсов. Отмечается, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Росавиация также посоветовала пассажирам пользоваться онлайн-табло для информирования о статусе рейса.
Вечером 17 апреля ведомство также ограничило работу аэропорта Калуги. Ночью меры действовали в авиагаванях Санкт-Петербурга («Пулково»), Череповца, Ярославля, Калининграда и Владимира, они уже отменены.