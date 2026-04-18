Суд перевел под домашний арест замглавы Росгидромета Наталию Радькову
Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест замглавы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Наталию Радькову. Она обвиняется в хищении свыше 7 млн руб. при исполнении госконтрактов на автотранспортное обслуживание, сообщил «РИА Новости» ее адвокат Михаил Мушаилов.
«Суд перевел Радькову из СИЗО под домашний арест», – сказал он.
По словам Мушаилова, сотрудники Росгидромета, которые числятся потерпевшими по делу, не считают себя таковыми и говорили об этом на судебных заседаниях. Адвокат подчеркнул, что следствие не представило никаких сведений о хищениях со стороны Радьковой.
Кроме того, он указал, что организация и ее закупочная деятельность систематически проверялись, контролирующие органы не находили никаких нарушений.
Радькову арестовали в июле 2025 г. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Радькова работала в Минпромэнерго России в 2004–2008 гг., в том числе занимала в ведомстве пост заместителя директора департамента бюджетной политики и финансов – главного бухгалтера. Затем она работала в Росгранице, а после перешла в Росгидромет. С 2017 г. была назначена заместителем главы службы.