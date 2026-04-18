Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд перевел под домашний арест замглавы Росгидромета Наталию Радькову

Ведомости

Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест замглавы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Наталию Радькову. Она обвиняется в хищении свыше 7 млн руб. при исполнении госконтрактов на автотранспортное обслуживание, сообщил «РИА Новости» ее адвокат Михаил Мушаилов.

«Суд перевел Радькову из СИЗО под домашний арест», – сказал он.

По словам Мушаилова, сотрудники Росгидромета, которые числятся потерпевшими по делу, не считают себя таковыми и говорили об этом на судебных заседаниях. Адвокат подчеркнул, что следствие не представило никаких сведений о хищениях со стороны Радьковой.

Кроме того, он указал, что организация и ее закупочная деятельность систематически проверялись, контролирующие органы не находили никаких нарушений.

Радькову арестовали в июле 2025 г. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Радькова работала в Минпромэнерго России в 2004–2008 гг., в том числе занимала в ведомстве пост заместителя директора департамента бюджетной политики и финансов – главного бухгалтера. Затем она работала в Росгранице, а после перешла в Росгидромет. С 2017 г. была назначена заместителем главы службы.

