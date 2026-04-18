ВЦИОМ: больше половины россиян одобрили идею о ДНК-тестах на отцовство в роддоме

2 апреля Синодальная комиссия по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) заявила, что пренатальную генетическую диагностику для выявления отцовства следует проводить только при наличии веских юридических оснований, она не может использоваться как следствие личных подозрений, недоверия или ревности со стороны супруга. Кроме того, такая диагностика не может стать предпосылкой для прерывания беременности в любых обстоятельствах.