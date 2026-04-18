ВЦИОМ: больше половины россиян одобрили идею о ДНК-тестах на отцовство в роддоме
Больше половины россиян (52%) одобрили практику ДНК-тестирования на отцовство в роддомах, если оба родителя согласны на процедуру, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Исследование показало, что 68% опрошенных сами готовы пройти тестирование при рождения ребенка. Показатель почти не отличается для разных полов, на процедуру согласились бы 70% мужчин и 67% женщин.
Кроме того, 61% опрошенных россиян выразили мнение, что мужчина, узнавший о том, что занимается воспитанием не своего биологического ребенка, должен все равно участвовать в его жизни.
2 апреля Синодальная комиссия по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) заявила, что пренатальную генетическую диагностику для выявления отцовства следует проводить только при наличии веских юридических оснований, она не может использоваться как следствие личных подозрений, недоверия или ревности со стороны супруга. Кроме того, такая диагностика не может стать предпосылкой для прерывания беременности в любых обстоятельствах.