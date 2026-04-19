Актриса из фильма «Багровые реки» Надя Фарес умерла в возрасте 57 лет
Французская актриса Надя Фарес, известная по роли в триллере «Багровые реки», скончалась в возрасте 57 лет, сообщает Le Monde. Она находилась в коме после того, как 12 апреля ее нашли без сознания на дне бассейна в частном клубе в Париже, сообщили дочери актрисы. 17 апреля Фарес скончалась.
В частном клубе в Париже Фарес извлекли из воды без сознания и госпитализировали. Как уточнили ее дочери, причиной стал «сердечный инцидент» – актриса перенесла три операции на сердце, а в 2007 г. ей делали операцию на мозге из-за аневризмы. Расследование не выявило признаков нарушения закона.
Широкую известность Фарес, родившаяся в Марокко и выросшая в Ницце, получила в 2001 г. после роли в фильме Матье Кассовица «Багровые реки», где ее партнерами были Жан Рено и Венсан Кассель. Она также снималась в англоязычных боевиках и французских картинах, включая «Осиное гнездо». В последние годы актриса играла в сериалах, в том числе в проекте Netflix «Марсель» с Жераром Депардье.
В январе Фарес дала интервью, в котором рассказала, что планирует в сентябре приступить к съемкам своего первого полнометражного фильма в качестве сценариста и режиссера – экшн-комедии со студиями TF1. «Конечно, как актриса я хотела бы сниматься больше, но я считаю себя привилегированной и не имею права жаловаться», – говорила она тогда. У актрисы остались две дочери.
17 апреля в возрасте 77 лет умерла французская актриса Натали Бай, обладательница нескольких премий «Сезар», известная по фильмам Стивена Спилберга и Ксавье Долана.