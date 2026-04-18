Умерла французская киноактриса Натали Бай
Французская актриса Натали Бай, обладательница нескольких премий «Сезар», известная по фильмам Стивена Спилберга и Ксавье Долана, скончалась в возрасте 77 лет, передает Le Monde.
Актриса ушла из жизни вечером 17 апреля у себя дома в Париже, сообщила ее семья. У Бай было нейродегенеративное заболевание – деменция с тельцами Леви.
Фильмография актрисы насчитывает около 80 картин. Она четыре раза удостаивалась главной кинонаграды Франции, премии «Сезар», за лучшую женскую роль, причем три года подряд – с 1981 по 1983 г. В 1999 г. она получила специальный «Сезар» за вклад в киноискусство.
Бай сыграла мать персонажа Леонардо Ди Каприо в фильме Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь» и французскую аристократку в «Аббатстве Даунтон 2» Саймона Кертиса. Актриса также работала с канадским режиссером Ксавье Доланом, снявшись в его фильмах «Том на ферме» и «Это только конец света». Фильм «Любовная связь» принес Бай приз за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы. «Мы так сильно любили Натали Бай, – написал он в соцсети X. – Со своим голосом, своей улыбкой и своей грацией она постоянно присутствовала во французском кино последних нескольких десятилетий – от Франсуа Трюффо до Тони Маршалл».
Натали Бай родилась в 1948 г. в Нормандии в семье художников. Из-за дислексии она бросила школу в 14 лет и уехала в Монако учиться танцам, однако в итоге нашла свое призвание в кино. Прорыв в карьере произошел в 1970-х гг., когда она начала сотрудничать с режиссерами авторского кино, такими как Франсуа Трюффо, Морис Пиала и Клод Соте, а затем в 1980-х – с Жан-Люком Годаром. Дочь Бай, Лора Смет, также стала актрисой.