Умерла французская киноактриса Натали Бай

Натали Бай родилась в 1948 г. в Нормандии в семье художников. Из-за дислексии она бросила школу в 14 лет и уехала в Монако учиться танцам, однако в итоге нашла свое призвание в кино. Прорыв в карьере произошел в 1970-х гг., когда она начала сотрудничать с режиссерами авторского кино, такими как Франсуа Трюффо, Морис Пиала и Клод Соте, а затем в 1980-х – с Жан-Люком Годаром. Дочь Бай, Лора Смет, также стала актрисой.