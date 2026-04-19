Супруги в Мытищах были найдены мертвыми после ссоры из-за развода
В Мытищах после семейной ссоры из-за развода найдены мертвыми муж и жена, сообщает Мытищинская городская прокуратура.
По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, тела мужчины и женщины с колото-резаными ранами полиция обнаружила в запертой квартире жилого дома. Как пишет ТАСС, погибшими оказались актер театра «ФЭСТ» и его жена. Telegram-канал Baza утверждает, что женщина заведовала гримерным цехом в том же театре.
По предварительным данным, ночью 19 апреля из квартиры на 16-м этаже доносились звуки ссоры между мужем и женой. Прибывшие на место сотрудники оперативно-следственной группы не смогли попасть внутрь – дверь оказалась заперта изнутри. Ее вскрыли сотрудники МЧС. В помещении были найдены тела обоих супругов с ножевыми ранениями.
Следователи территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
На месте происшествия с участием следователя-криминалиста прошел осмотр, изъяты ножи и следовая информация. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе дактилоскопическая и экспертиза холодного оружия. Допрашиваются свидетели.