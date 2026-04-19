Супруги в Мытищах были найдены мертвыми после ссоры из-за развода

По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, тела мужчины и женщины с колото-резаными ранами полиция обнаружила в запертой квартире жилого дома. Как пишет ТАСС, погибшими оказались актер театра «ФЭСТ» и его жена. Telegram-канал Baza утверждает, что женщина заведовала гримерным цехом в том же театре.