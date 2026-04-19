Умер один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев

Шинкарев начал свою творческую карьеру с неофициальных квартирных выставок в 1970-х гг. В 1981 г. он стал членом товарищества экспериментального искусства. Шинкарев был одним из основателей арт-группы «Митьки». Именно его книга «Митьки», в которой описан типичный представитель движения – добрый, беззаботный пьяница из Ленинграда, дала старт этому художественному течению.