Умер один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев
Советский и российский художник, писатель, один из основателей творческой группы «Митьки» Владимир Шинкарев скончался в возрасте 72 лет. Об этом ТАСС сообщили в его семье.
По словам собеседника агентства, художник умер в воскресенье в 16:00. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Шинкарев начал свою творческую карьеру с неофициальных квартирных выставок в 1970-х гг. В 1981 г. он стал членом товарищества экспериментального искусства. Шинкарев был одним из основателей арт-группы «Митьки». Именно его книга «Митьки», в которой описан типичный представитель движения – добрый, беззаботный пьяница из Ленинграда, дала старт этому художественному течению.
Работы художника выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Париже, Антверпене, Рио-де-Жанейро, Кёльне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других городах. Его произведения можно найти в Третьяковской галерее, Русском музее, Эрмитаже и нескольких мировых коллекциях. Среди известных литературных трудов Шинкарева – романы «Максим и Федор» и «Отечество».