Бывший совладелец «Трансфин-М» и «СГ-транс» осужден за хищения 1,2 млрд рублей
Тайчера признали виновным по трем эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). Ему также назначили штраф в размере 2 млн и запретили занимать должности в коммерческих организациях на 2 года 10 месяцев.
Кроме того, суд признал за потерпевшими право на взыскание с предпринимателя и других фигурантов ущерба почти на 1,2 млрд руб. Было решено передать иски на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.
Тайчер также является бывшим советником первого вице-президента ОАО «РЖД». В марте 2025 г. «Ведомости» писали со ссылкой на исковое заявление, что Генпрокуратура потребовала взыскать с Тайчера, бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева, его сыновей Руслана и Тимура Бабаевых, а также АО «Вектор рейл» 30,1 млрд руб.
В июне 2024 г. Тайчера арестовали по делу о хищении около 710 млн руб. в рамках фиктивных договоров о займах между ПАО «Трансфин-М» и ООО «Рейл стрим».