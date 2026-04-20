Главная / Общество /

Бывший совладелец «Трансфин-М» и «СГ-транс» осужден за хищения 1,2 млрд рублей

Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Алексея Тайчера к 11 годам колонии общего режима по делу о хищении почти 1,2 млрд руб. у транспортных компаний. Об этом пишет РБК.

Тайчера признали виновным по трем эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). Ему также назначили штраф в размере 2 млн и запретили занимать должности в коммерческих организациях на 2 года 10 месяцев.

Кроме того, суд признал за потерпевшими право на взыскание с предпринимателя и других фигурантов ущерба почти на 1,2 млрд руб. Было решено передать иски на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.

Тайчер также является бывшим советником первого вице-президента ОАО «РЖД». В марте 2025 г. «Ведомости» писали со ссылкой на исковое заявление, что Генпрокуратура потребовала взыскать с Тайчера, бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева, его сыновей Руслана и Тимура Бабаевых, а также АО «Вектор рейл» 30,1 млрд руб.

В июне 2024 г. Тайчера арестовали по делу о хищении около 710 млн руб. в рамках фиктивных договоров о займах между ПАО «Трансфин-М» и ООО «Рейл стрим».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте