Общество

Гражданские участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий

Ведомости

Министерство обороны РФ разработало правила получения статуса ветерана боевых действий для гражданских участников спецоперации. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте законопроекта отмечается, что получить удостоверения ветеранов смогут граждане РФ, которые направлялись на территории проведения спецоперации госорганами и организациями. Они также должны иметь особые заслуги, например, награды президента РФ. Кроме того, обязательно для получения статуса ветерана иметь срок работы не менее полугода. Досрочное возвращение возможно по уважительным причинам, в том числе из-за ранений.

Чтобы получить статус, гражданин должен подать заявление и пакет подтверждающих документов. Ему нужно приложить сведения о направлении, сроках работы и наличии наград или поощрений.

В марте 2025 г. президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с предоставлением статуса ветерана боевых действий участникам спецоперации, прибывшим на фронт из мест лишения свободы. 21 октября того же года Госдума приняла законопроект, по которому ветеранами боевых действий будут признаваться служившие в штурмовых подразделениях и заключившие соглашение с Минобороны с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г. 27 октября документ подписал российский лидер.

