Гражданские участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий
Министерство обороны РФ разработало правила получения статуса ветерана боевых действий для гражданских участников спецоперации. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В тексте законопроекта отмечается, что получить удостоверения ветеранов смогут граждане РФ, которые направлялись на территории проведения спецоперации госорганами и организациями. Они также должны иметь особые заслуги, например, награды президента РФ. Кроме того, обязательно для получения статуса ветерана иметь срок работы не менее полугода. Досрочное возвращение возможно по уважительным причинам, в том числе из-за ранений.
Чтобы получить статус, гражданин должен подать заявление и пакет подтверждающих документов. Ему нужно приложить сведения о направлении, сроках работы и наличии наград или поощрений.
В марте 2025 г. президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с предоставлением статуса ветерана боевых действий участникам спецоперации, прибывшим на фронт из мест лишения свободы. 21 октября того же года Госдума приняла законопроект, по которому ветеранами боевых действий будут признаваться служившие в штурмовых подразделениях и заключившие соглашение с Минобороны с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г. 27 октября документ подписал российский лидер.