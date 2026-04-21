Суд арестовал двух сотрудников РАН по делу о взятках
Столичный суд арестовал двух сотрудников Российской академии наук (РАН) и замдиректора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) по делу о взятках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Арестованы консультант управления научно-методического руководства и экспертной деятельности в РАН Алексей Молчанов, член-корреспондент РАН Сергей Сидоренко и первый замдиректора ИНТЭЛ Николай Каргин. Они не признали вину в ходе допроса.
По версии следствия, Молчанов и Сидоренко лично и через посредников получили две взятки в крупном размере от кандидатов на получение грантов. Одним из кандидатов был Каргин.
В сентябре 2025 г. один из руководителей Южного научного центра РАН стал фигурантом дела о хищении. По версии следствия, хищение в особо крупном размере было проведено «путем включения в состав исполнителей грантов и выплаты вознаграждений персоналу, фактически работы по ним не выполнявшему».