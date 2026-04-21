Главная / Общество /

Россиянин пострадал в результате стрельбы у пирамид в Мексике

Ведомости

Четыре человека получили ранения при стрельбе на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан, среди них гражданин РФ. Об этом сообщил секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда, его выступление опубликовано в аккаунте издания Reforma в X.

«Есть четверо раненых: двое граждан Колумбии, один россиянин и одна канадка», – рассказал Кастаньеда.

Причины стрельбы уточняются. Секретарь безопасности Мехико предположил, что нападение было целенаправленным, однако необходимо завершить расследование. По словам Кастаньеды, ситуация на территории исторического комплекса спокойная.

Он также отметил, что археологическая зона оцеплена правоохранителями. Всего задействовано около 350 сотрудников, среди них в том числе полицейские штата и нацгвардейцы. Секретарь безопасности подчеркнул, что местные власти координируют свои действия с федеральным правительством.

