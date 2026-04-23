Россиянина задержали за попытку вступить в военизированное объединение Украины
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Кубани при попытке выехать из России, чтобы вступить в украинское военизированное объединение, признанное террористической организацией и запрещенное в РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевое управление ФСБ.
Речь идет о жителе Каневского района 1999 г. рождения. По данным УФСБ, мужчина через Telegram инициативно связался с представителем группировки, получил инструкции и пытался покинуть страну, но был задержан.
Против фигуранта возбуждено уголовное дело о приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30 – ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
23 апреля антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что ФСБ предотвратила попытку ГУР Украины завербовать 12-летнего российского школьника. Ребенок купил читы (коды для победы) для онлайн-игры, после чего стал получать в Telegram сообщения с угрозами. Представитель украинских спецслужб сказал школьнику, что его деньги направлены на поддержку вооруженных сил Украины, и требовал платы за «молчание». Подросток рассказал о случившемся родителям, которые обратились в органы госбезопасности.