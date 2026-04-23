Россиянина задержали за попытку вступить в военизированное объединение Украины

23 апреля антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что ФСБ предотвратила попытку ГУР Украины завербовать 12-летнего российского школьника. Ребенок купил читы (коды для победы) для онлайн-игры, после чего стал получать в Telegram сообщения с угрозами. Представитель украинских спецслужб сказал школьнику, что его деньги направлены на поддержку вооруженных сил Украины, и требовал платы за «молчание». Подросток рассказал о случившемся родителям, которые обратились в органы госбезопасности.