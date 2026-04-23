Чернышенко: 4,5 млн работников с высшим образованием будут нужны РФ к 2032 году

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что в России пора заканчивать с четырехлетними «недоинженерами». Так он прокомментировал переход на новую модель высшего образования. «Я поддерживаю абсолютно это направление», – отметил председатель правительства РФ. Пилот по переходу вузов на новую модель обучения планируется завершить в 2030 г. Сейчас по ней обучаются 33 500 студентов.