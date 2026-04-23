Чернышенко: 4,5 млн работников с высшим образованием будут нужны РФ к 2032 году
В 2032 г. экономике России понадобятся около 4,5 млн специалистов с высшим образованием. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху», передает «РИА Новости».
«К 2032 г., по прогнозам, России нужны будут 4,5 млн специалистов с высшим образованием», – сказал он.
По словам Чернышенко, важно при этом ориентироваться не только на количество таких специалистов, но и на качество их подготовки. Он отметил, что рассчитывает на рассмотрение образовательных стандартов бизнес-сообществом. Вице-премьер уточнил, что система высшего образования должна показывать гибкость и оперативно реагировать на социально-экономические запросы.
В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что в России пора заканчивать с четырехлетними «недоинженерами». Так он прокомментировал переход на новую модель высшего образования. «Я поддерживаю абсолютно это направление», – отметил председатель правительства РФ. Пилот по переходу вузов на новую модель обучения планируется завершить в 2030 г. Сейчас по ней обучаются 33 500 студентов.