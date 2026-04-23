Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,959+0,06%CHKZ17 050+2,1%CHMK3 995-0,12%IMOEX2 767,85+0,22%RTSI1 162,58+0,22%RGBI120,88+0,11%RGBITR786,52+0,14%
Главная / Общество /

Фрадков призвал бизнес активнее поддерживать гуманитарные инициативы

Ведомости

Бизнес должен активнее поддерживать гуманитарные инициативы. Такое мнение выразил председатель ПАО «Банк ПСБ» и член Попечительского совета АНО «Евразия» Петр Фрадков на международном общественно‑деловом форуме «Евразия – территория традиционных ценностей», который был организован в честь двухлетия АНО «Евразия».

Он подчеркнул, что в условиях, когда общество пытаются разделить, проекты АНО «Евразия» выполняют важную объединяющую роль – напоминают людям, что они прежде всего добрые соседи и друзья. Вместе с этим, по его словам, такие инициативы не могут развиваться без должной поддержки.

По словам Фрадкова, именно бизнес должен взять на себя значительную часть этой ответственности: компании не должны оставаться в стороне, поскольку именно они способны заложить основу для гуманитарных проектов. Такую поддержку он назвал инвестицией в благополучное будущее общества.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля поручил увеличить масштабы программы гуманитарных миссий и помощи дружественным странам через международную волонтерскую инициативу «Миссия Добро». До 1 июля правительство должно представить президенту отчет о проделанной работе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте