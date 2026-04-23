Фрадков призвал бизнес активнее поддерживать гуманитарные инициативы
Бизнес должен активнее поддерживать гуманитарные инициативы. Такое мнение выразил председатель ПАО «Банк ПСБ» и член Попечительского совета АНО «Евразия» Петр Фрадков на международном общественно‑деловом форуме «Евразия – территория традиционных ценностей», который был организован в честь двухлетия АНО «Евразия».
Он подчеркнул, что в условиях, когда общество пытаются разделить, проекты АНО «Евразия» выполняют важную объединяющую роль – напоминают людям, что они прежде всего добрые соседи и друзья. Вместе с этим, по его словам, такие инициативы не могут развиваться без должной поддержки.
По словам Фрадкова, именно бизнес должен взять на себя значительную часть этой ответственности: компании не должны оставаться в стороне, поскольку именно они способны заложить основу для гуманитарных проектов. Такую поддержку он назвал инвестицией в благополучное будущее общества.
Президент РФ Владимир Путин 2 февраля поручил увеличить масштабы программы гуманитарных миссий и помощи дружественным странам через международную волонтерскую инициативу «Миссия Добро». До 1 июля правительство должно представить президенту отчет о проделанной работе.