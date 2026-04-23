Котяков: доля работающих россиян старше 60 лет превысила долю молодежи до 30 лет
В России доля сотрудников в возрасте старше 60 лет достигла 12% от всех занятых, в то время как доля молодежи в возрасте 23–30 лет составила только 11%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху».
«Традиционно наиболее вовлеченными в экономику считаются люди в возрасте 30–39 лет, их доля 25%. Но уже сегодня по численности занятых эта группа уступает группе 40–49 лет», – отметил также глава Минтруда (цитата по ТАСС).
По словам Котякова, для обеспечения экономического роста в стране необходимо более активное вовлечение молодежи в занятость, а также рост производительности труда.
23 апреля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках того же экспертного диалога отмечал, что российской экономике к 2032 г. будут нужны около 4,5 млн специалистов с высшим образованием. Он подчеркнул, что важно при этом ориентироваться не только на количество таких специалистов, но и на качество их подготовки.