Общество

Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов

Журналисту и медиаменеджеру было 64 года
Ведомости

Ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили на «Первом канале».

«Не стало нашего коллеги – ведущего «Первого канала» Алексея Пиманова», – сообщила в эфире Екатерина Березовская.

Пиманов – журналист, режиссер, сценарист и продюсер. Родился 9 февраля 1962 г. в Москве. В 1989 г. окончил Московский институт связи по специальности «инженер радиосвязи и радиовещания». Является выпускником факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

Известность получил в качестве автора и ведущего программы «Человек и закон» на «Первом канале». Он работал в программе около 30 лет – с 1995-го в качестве продюсера, с 1996 г. – как ведущий.

В 1996–2010 г. работал гендиректором телекомпании «Останкино». Основал компанию «Пиманов и партнеры» и ряд компаний, занимающихся производством телевизионных программ и фильмов. Пиманов также являлся членом Совета Федерации с января 2011-го по октябрь 2013 г., входил в состав комитета по обороне и безопасности. С 2013 г. был президентом медиахолдинга «Красная звезда».

