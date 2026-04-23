Топ-менеджеров «Эксмо» отпустили под обязательство о явке

Топ-менеджеров «Эксмо» отпустили под обязательство о явкеПроцессуальный статус им пока не присвоен
Следственный комитет отпустил после допроса топ-менеджеров издательства «Эксмо», включая гендиректора Евгения Капьева и заместителя главного редактора по литературе Юлию Соколовскую. Они проходят по делу о распространении книг с упоминанием гомосексуальных связей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«После проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела под обязательство о явке были отпущены четверо сотрудников издательства», – уточнил собеседник агентства.
По его данным, фигуранты должны вновь явиться на допрос 24 апреля. При этом процессуальный статус им пока не присвоен.
21 апреля Капьева и ряд сотрудников издательства задержали в рамках уголовного дела об экстремизме. Сообщалось, что речь идет о распространении книг издательства Popcorn Books (входит в холдинг «Эксмо-АСТ»), связанных с ЛГБТ-тематикой (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
В компании заявляли, что часть книг не была отражена в складских остатках и продолжала продаваться в период закрытия издательства. Именно это, по их словам, стало предметом претензий правоохранительных органов.
В «Эксмо-АСТ» также опровергли информацию об иностранном финансировании, подчеркнув, что бенефициарами издательства являются российские физлица.