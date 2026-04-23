Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVCB12,73-0,74%CNY Бирж.11,07+1,08%IMOEX2 771,46+0,36%RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,01+0,07%
Главная / Общество /

Топ-менеджеров «Эксмо» отпустили под обязательство о явке

Процессуальный статус им пока не присвоен
Ведомости

Следственный комитет отпустил после допроса топ-менеджеров издательства «Эксмо», включая гендиректора Евгения Капьева и заместителя главного редактора по литературе Юлию Соколовскую. Они проходят по делу о распространении книг с упоминанием гомосексуальных связей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«После проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела под обязательство о явке были отпущены четверо сотрудников издательства», – уточнил собеседник агентства.

По его данным, фигуранты должны вновь явиться на допрос 24 апреля. При этом процессуальный статус им пока не присвоен.

Что известно о задержании сотрудников издательства «Эксмо»

Общество

21 апреля Капьева и ряд сотрудников издательства задержали в рамках уголовного дела об экстремизме. Сообщалось, что речь идет о распространении книг издательства Popcorn Books (входит в холдинг «Эксмо-АСТ»), связанных с ЛГБТ-тематикой (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В компании заявляли, что часть книг не была отражена в складских остатках и продолжала продаваться в период закрытия издательства. Именно это, по их словам, стало предметом претензий правоохранительных органов.

В «Эксмо-АСТ» также опровергли информацию об иностранном финансировании, подчеркнув, что бенефициарами издательства являются российские физлица.

