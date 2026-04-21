В издательстве «Эксмо» опровергли сообщения об иностранном финансировании
Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев и сотрудники издательства допрашиваются в рамках следственных действий по делу о распространении ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в литературе Popcorn Books. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе «Эксмо-АСТ».
«Несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия этого издательства, в чем и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books», – пояснили в издательстве.
Сейчас гендиректор «Эксмо» и еще три сотрудника допрашиваются в рамках следственных действий по этому делу. По версии издательства, допросы связаны с показаниями, которые дали обвиняемые по этому делу сотрудники Popcorn Books.
Кроме того, генеральный директор издательства выпустил пять приказов с 2022 г. о запрете пропаганды ЛГБТ и проведении проверок на предмет возможной пропаганды нетрадиционных отношений, смены пола и педофилии в литературе издательства.
Издательство назвало ложными сообщения о якобы иностранном финансировании своей работы и деятельности закрытого Popcorn Books. В представительстве уточнили, что бенефициарами издательства «Эксмо» являются российские физлица, в том числе Олег Новиков, и эти сведения есть у налоговых органов. В «Эксмо» также заявили, что никаких следственных действий, в частности, изъятий книг в офисе издательства «Эксмо» на улице Зорге в Москве и на его складах, не проводилось.
21 апреля силовики задержали гендиректора «Эксмо» Капьева и ряд сотрудников в рамках уголовного дела об экстремизме. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ведомостям», что расследованием занимается столичное управление Следственного комитета РФ. Дело возбуждено по факту распространения книг Popcorn Books (входит в холдинг «Эксмо-АСТ»), связанных с ЛГБТ-тематикой
13 января этого года Popcorn Books объявило о закрытии. Издательство закрылось как бренд, поскольку название стало ассоциироваться с более широким контекстом, чем издание книг, говорили «Ведомостям» в «Эксмо».