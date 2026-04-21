Что известно о задержании сотрудников издательства «Эксмо»Следственные действия проводят в рамках дела о пропаганде запрещенного ЛГБТ
Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев и ряд сотрудников издательства доставлены на допрос в Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела об экстремизме, подтвердили «Ведомостям» в «Эксмо». Источник в правоохранительных органах также подтвердил «Ведомостям» проведение следственных действий с сотрудниками издательства. Расследованием занимается столичное управление СК, уточнил собеседник.
Дело возбуждено по факту распространения книг Popcorn Books (входит в холдинг «Эксмо-АСТ»), связанных с ЛГБТ-тематикой (организация считается экстремистской и запрещена в РФ), пояснили в «Эксмо». Статус сотрудников в рамках дела неизвестен.
В «Эксмо» отдельно уточнили, что в офисе издательства следственные действия не проводились. При этом Telegram-канал Mash опубликовал видео у офиса «Эксмо», из которого выносят коробки предположительно с «запрещенными материалами». Канал утверждает, что обыски прошли в офисе и на складе издательства.
Дело было возбуждено в мае 2025 г. Тогда суд арестовал троих сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ). По утверждению следствия, с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. фигуранты из «корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ.
В материалах дела фигурируют романы «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой (обе считаются иноагентами в России), романы «Окна во двор» и «Тетрадь в клеточку» Микиты Франко и др. Тогда же был допрошен директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек. Норовяткина после допроса отпустили.
13 января этого года Popcorn Books объявило о закрытии. Издательство закрылось как бренд, поскольку название стало ассоциироваться с более широким контекстом, чем издание книг, пояснили тогда «Ведомостям» в «Эксмо».
Popcorn Books было основано 2018 г. как подразделение Individuum (51% ООО «Индивидуум принт» принадлежит группе «Эксмо»). Специализировалось на young-adult литературе – произведениях для молодежи, где главным героем является молодой человек в процессе своего становления.