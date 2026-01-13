Издательство Popcorn Books объявило о закрытии

В мае 2025 г. Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения для троих сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum по ч. 3 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации). По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. фигуранты из «‎корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).