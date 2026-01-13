Газета
Главная / Медиа /

Издательство Popcorn Books объявило о закрытии

Ведомости

Popcorn Books, сотрудников которого суд приговори к заключению по делу об организации экстремистского сообщества, закрывается. Об этом издательство заявило в Telegram-канале.

«Если хотя бы одна из наших книг останется у вас на полке, в памяти или в сердце, все было не зря», – говорится в сообщении.

В мае 2025 г. Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения для троих сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum по ч. 3 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации). По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. фигуранты из «‎корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Суд в Москве продлил домашний арест сотрудников Popcorn Books и Individuum

Общество

Всего за указанный период неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, было продано более 1000 экземпляров таких книг. При этом в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято еще более 1000 экземпляров запрещенной литературы.

В числе книг, которые фигурируют в уголовном деле, – романы «‎Лето в пионерском галстуке» и «‎О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой (издательство Popcorn Books; обе признаны иноагентами в России), романы «‎Окна во двор» и «‎Тетрадь в клеточку» Микиты Франко (тоже Popcorn Books) и др.

В сентябре Росфинмониторинг внес руководителя издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова в перечень террористов и экстремистов.

