BANE1 514,50%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,49-0,7%
Общество

В результате ДТП с автобусом в Ленобласти погиб пассажир, еще 10 пострадали

Ведомости

Один человек погиб и еще 10 пострадали при столкновении автобуса с фурой на перекрестке в Сяськелевском сельском поселении Ленинградской области, сообщило региональное управление МЧС РФ.

Погибший и пострадавшие находились в автобусе в момент столкновения. Всех получивших травмы пассажиров госпитализировали. Специалисты перекрыли движение, причина ДТП устанавливается.

Гатчинская городская прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Ведомство уточнило, что столкновение произошло 24 апреля в 20:10 мск на 41-м километре автодороги А-120 «Южное полукольцо».

