В результате ДТП с автобусом в Ленобласти погиб пассажир, еще 10 пострадали
Один человек погиб и еще 10 пострадали при столкновении автобуса с фурой на перекрестке в Сяськелевском сельском поселении Ленинградской области, сообщило региональное управление МЧС РФ.
Погибший и пострадавшие находились в автобусе в момент столкновения. Всех получивших травмы пассажиров госпитализировали. Специалисты перекрыли движение, причина ДТП устанавливается.
Гатчинская городская прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Ведомство уточнило, что столкновение произошло 24 апреля в 20:10 мск на 41-м километре автодороги А-120 «Южное полукольцо».