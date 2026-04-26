Россияне смогут оформить свидетельство о гражданстве новорожденному онлайн
С 26 апреля россияне смогут подать электронное заявление на подтверждение гражданства ребенка по рождению. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации. Также расширен круг лиц, имеющих право на подачу такого заявления: теперь это могут делать усыновители и представители органов опеки.
«С заявлением об оформлении гражданства Российской Федерации, приобретенного по рождению, <…> непосредственно, в том числе в электронной форме, <…> вправе обратиться родитель (усыновитель), опекун, попечитель ребенка, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещен ребенок», – говорится в поправках.
Закон был принят в октябре 2025 г. с отсрочкой 180 дней – срок истекает 26 апреля. Ответ из МВД по оформлению гражданства ребенку заявитель получит в личный кабинет на «Госуслугах».